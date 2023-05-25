مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) تشيلسي.. كاسيميرو جوووووووووووول
الخميس، 25 مايو 2023 - 21:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق6: جوووووووووووووووووووووول أووووووووووووول ليونايتد برأسية من كاسيميرو بعد ركلة حرة أرسلها إريكسن.
ق4: مودريك يهدر هدفا محققا بعد تسديدة غريبة مرت لخارج الملعب.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
التشكيل - راشفورد يعود لمقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقود هجوم تشيلسي تقرير: تمت.. كيم مين جاي إلى مانشستر يونايتد من نابولي كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرباعي ليفربول الراحل دي زيربي: نستحق التأهل للدوري الأوروبي.. وأصبحت مدربا بسبب جوارديولا مواعيد مباريات الخميس 25 مايو 2023.. قمة إنجليزية وتونس في مونديال الشباب إلى أوروبا للمرة الأولى تاريخيا.. برايتون وسيتي يتعادلان في مباراة الأهداف الملغية