استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) تشيلسي.. مارسيال جووووووووول

الخميس، 25 مايو 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق50: جوووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد من مارسيال بعد بينية من سانشو.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: تسديدة زاحفة من جالاجير مرت بجوار المرمى بقليل.

ق44: تسديدة من جالاجير مرت لخارج الملعب.

ق32: هافيرتز يهدر فرصة التعادل برأسية مرت بجوار المرمى.

ق29: مشاركة راشفورد بعد إصابة قوية لأنتوني.

ق19: مارسيال يهدر انفرادا بغرابة بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

ق14: تسديدة بدون معنى من أنتوني مرت لخارج الملعب.

ق6: جوووووووووووووووووووووول أووووووووووووول ليونايتد برأسية من كاسيميرو بعد ركلة حرة أرسلها إريكسن.

ق4: مودريك يهدر هدفا محققا بعد تسديدة غريبة مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
التشكيل - راشفورد يعود لمقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقود هجوم تشيلسي تقرير: تمت.. كيم مين جاي إلى مانشستر يونايتد من نابولي كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرباعي ليفربول الراحل دي زيربي: نستحق التأهل للدوري الأوروبي.. وأصبحت مدربا بسبب جوارديولا مواعيد مباريات الخميس 25 مايو 2023.. قمة إنجليزية وتونس في مونديال الشباب إلى أوروبا للمرة الأولى تاريخيا.. برايتون وسيتي يتعادلان في مباراة الأهداف الملغية
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - نيجيريا تواصل الإبهار.. قائد النسور الخضر يلعب لنادي وهمي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك يعلن استمرار أوسوريو وينفي التفاوض مع موسيماني وحسام حسن ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) تشيلسي.. مارسيال جووووووووول ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - راشفورد يعود لمقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقود هجوم تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد لـ في الجول: زوران مستمر معنا بعد جلستي الإدارة واللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - استمرار تأهيل أكرم توفيق وكريم فؤاد.. وتعليمات مواجهة طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
إيقاف وتغريم محمود علاء بعد أحداث لقاء المصري.. وتكفل الاتحاد بالتلفيات 2 ساعة | الدوري المصري
تنس طاولة - عمر عصر يكتب التاريخ ويلاقي المصنف الأول في ربع نهائي بطولة العالم 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي