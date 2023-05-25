استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) تشيلسي.. مارسيال جووووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق50: جوووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد من مارسيال بعد بينية من سانشو.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: تسديدة زاحفة من جالاجير مرت بجوار المرمى بقليل.

ق44: تسديدة من جالاجير مرت لخارج الملعب.

ق32: هافيرتز يهدر فرصة التعادل برأسية مرت بجوار المرمى.

ق29: مشاركة راشفورد بعد إصابة قوية لأنتوني.

ق19: مارسيال يهدر انفرادا بغرابة بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

ق14: تسديدة بدون معنى من أنتوني مرت لخارج الملعب.

ق6: جوووووووووووووووووووووول أووووووووووووول ليونايتد برأسية من كاسيميرو بعد ركلة حرة أرسلها إريكسن.

ق4: مودريك يهدر هدفا محققا بعد تسديدة غريبة مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.