مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (2) مانشستر سيتي.. جوووووووول هالاند
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أميكس والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
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ق79: جوووووووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لسيتي برأسية.
ق65: ميتوما يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى له.
ق56: تسديدة من إيفان فيرجسون ولكن أورتيجا تصدى له.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45: 3 دقائقوقت محتسب بدل من الضائع.
ق44: جووول؟ لا لا، هدف ثان لبرايتون غير محتسب بداعي التسلل على ويلبيك.
ق38: جووووووووووووول برايتون يدرك التعادل عن طريق جوليو إنسيسو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ق31: جووووووووول ميتوما يسجل هدف التعادل لبرايتون ولكن الحكم يلغيه بداعي لمسة يد.
ق25: جوووووووووووول فودين يسجل الهدف الأول لسيتي.
ق21: انفراد من هالاند لكنه تباطأ في تسديدة الكرة ليمسك الحارس بالكرة.
ق20: يا رباااه القائم الأيمن يحرم برايتون من هدف محقق بعد ركلة حرة سددها ويلبيك.
ق19: ركلة حرة لبرايتون من على حدود منطقة الجزاء.
ق6: عرضية من فودين ورأسية من هالاند مرت أعلى المرمى بقليل.
انطلاق المباراة.