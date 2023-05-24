مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0) - (1) مانشستر سيتي.. هدف غير محتسب لميتوما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أميكس والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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ق31: جووووووووول ميتوما يسجل هدف التعادل لبرايتون ولكن الحكم يلغيه بداعي لمسة يد.

ق25: جوووووووووووول فودين يسجل الهدف الأول لسيتي.

ق21: انفراد من هالاند لكنه تباطأ في تسديدة الكرة ليمسك الحارس بالكرة.

ق20: يا رباااه القائم الأيمن يحرم برايتون من هدف محقق بعد ركلة حرة سددها ويلبيك.

ق19: ركلة حرة لبرايتون من على حدود منطقة الجزاء.

ق6: عرضية من فودين ورأسية من هالاند مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.