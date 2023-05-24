مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون ضد مانشستر سيتي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

تتويج واحتفال مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أميكس والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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