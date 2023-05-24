انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (1) مانشستر سيتي.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أميكس والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: الحكم يلغي هدف هالاند بداعي ارتكابه لمخالفة قبل تسديده للكرة.

ق79: جوووووووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لسيتي برأسية.

ق65: ميتوما يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى له.

ق56: تسديدة من إيفان فيرجسون ولكن أورتيجا تصدى له.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائقوقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جووول؟ لا لا، هدف ثان لبرايتون غير محتسب بداعي التسلل على ويلبيك.

ق38: جووووووووووووول برايتون يدرك التعادل عن طريق جوليو إنسيسو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق31: جووووووووول ميتوما يسجل هدف التعادل لبرايتون ولكن الحكم يلغيه بداعي لمسة يد.

ق25: جوووووووووووول فودين يسجل الهدف الأول لسيتي.

ق21: انفراد من هالاند لكنه تباطأ في تسديدة الكرة ليمسك الحارس بالكرة.

ق20: يا رباااه القائم الأيمن يحرم برايتون من هدف محقق بعد ركلة حرة سددها ويلبيك.

ق19: ركلة حرة لبرايتون من على حدود منطقة الجزاء.

ق6: عرضية من فودين ورأسية من هالاند مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.