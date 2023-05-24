مباشر الدوري - فيوتشر (1) - (0) سيراميكا.. بيراميدز (0) - (0) الحدود.. جووول أحمد عاطف

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

فيوتشر

يلعب فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

فيما يستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود ضمن الجولة ذاتها.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز أمام الحدود وفيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ مؤتمر تين هاج عن ضم نيمار.. موقف راشفورد من مواجهة تشيلسي كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

لمتابعة مباراة بيراميدز وحرس الحدود دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيوتشر × سيراميكا كليوباترا

نهاية الشوط الأول

ق5+45 محمود جنش ينقذ فرصة هدف مؤكد ويتصدى لانفراد من صلاح محسن

ق45 عرضية خطيرة من جوناثان نجومي يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا.

ق18 رأسية متقنة من صلاح محسن تمر بجوار مرمى محمود جنش حارس فيوتشر.

ق17 تسديدة قوية من أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا تمر أعلى مرمى فيوتشر

ــــــــــــــــــــــــــــ

بيراميدز × حرس الحدود

ق58 فخري لاكاي يهدر ركلة جزاء لنادي بيراميدز

نهاية الشوط الأول

ق35 مصطفى فتحي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول ويضع الكرة بسهولة في يد أحمد السعدني حارس الحدود.

ق8 كرة عرضية من مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود من جهة اليسار أبعدها محمد الشيبي إلى ركلة ركنية.

ق4 تمريرة أمامية من وليد الكرتي وضعت فاخري لاكاي في انفراد تام بالمرمى ولكن تداخل معه زميله مصطفى فتحي في الكرة فوصلت لحوذة دفاعات حرس الحدود.

انطلاق المباراة

الدوري المصري
نرشح لكم
بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني تشكيل فيوتشر – ثلاثي يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وغياب مروان محسن الدرجة الثانية - ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27 تشكيل بيراميدز - هشام محمد أساسي للمرة الثانية في الدوري أمام حرس الحدود مران الأهلي - 3 حراس مرمى في غياب الشناوي ولطفي.. وتدريب منفرد لـ الشحات النجوم يقصي الإسماعيلي في أولى مفاجآت كأس مصر تقرير تركي: بشكتاش يستعد لسماع العروض المقدمة لـ موليكا.. والأهلي في الصورة الدرجة الثانية – هزيمة طنطا تشعل صراع صدارة مجموعة بحري
أخر الأخبار
إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو 17 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (1) مانشستر سيتي.. لقاء مثير ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: ماسون ماونت يميل للانتقال إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - فيوتشر (1) - (0) سيراميكا.. بيراميدز (0) - (0) الحدود.. جووول أحمد عاطف ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فيوتشر – ثلاثي يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وغياب مروان محسن ساعة | الكرة المصرية
اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ ساعة | كويز في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا