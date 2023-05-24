انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (0) سيراميكا.. بيراميدز (1) - (0) الحدود.. قمة الإثارة

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

فيوتشر

يلعب فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

فيما يستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود ضمن الجولة ذاتها.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز أمام الحدود وفيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا.

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لمتابعة مباراة فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

لمتابعة مباراة بيراميدز وحرس الحدود دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق55 احمد عاطف يسجل الهدف الأول لنادي فيوتشر

فيوتشر × سيراميكا كليوباترا

نهاية الشوط الأول

ق5+45 محمود جنش ينقذ فرصة هدف مؤكد ويتصدى لانفراد من صلاح محسن

ق45 عرضية خطيرة من جوناثان نجومي يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا.

ق18 رأسية متقنة من صلاح محسن تمر بجوار مرمى محمود جنش حارس فيوتشر.

ق17 تسديدة قوية من أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا تمر أعلى مرمى فيوتشر

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بيراميدز × حرس الحدود

نهاية المباراة

ق5+90 دودو الجباس يسجل هدف الفوز القاتل من تسديدة صاروخية مباشرة

ق58 فخري لاكاي يهدر ركلة جزاء لنادي بيراميدز

نهاية الشوط الأول

ق35 مصطفى فتحي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول ويضع الكرة بسهولة في يد أحمد السعدني حارس الحدود.

ق8 كرة عرضية من مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود من جهة اليسار أبعدها محمد الشيبي إلى ركلة ركنية.

ق4 تمريرة أمامية من وليد الكرتي وضعت فاخري لاكاي في انفراد تام بالمرمى ولكن تداخل معه زميله مصطفى فتحي في الكرة فوصلت لحوذة دفاعات حرس الحدود.

انطلاق المباراة

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