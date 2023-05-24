مباشر كرة سلة - الأهلي (52) - (51) استاد مالي.. الفترة الثالثة

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي مواعيد مباريات الأربعاء 24 مايو 2023 - سلة الأهلي في BAL.. ونهائي كأس إيطاليا ودوري مصري وإنجليزي كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي

-----------------

ق2:40 الأهلي يتقدم 52-51

ق3:48 تقدم استاد مالي مجددا 51-48

ق5:12 إيهاب أمين يتعادل بثلاثية 44-44

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 33-38

ق2:51 الأهلي يتقدم مجددا 31-27

ق4:51 إيهاب أمين يقلص الفارق 24-23

ق5:00 تأخر الأهلي بنتيجة 24-20

ق7:17 التعادل مجددا 20-20

ق9:34 ثلاثية وتقدم جديد لفريق استاد مالي 20-17

الفترة الثانية

ق00:50 التعادل 17-17

ق1:30 استاد مالي يقلص الفارق والنتيجة 13-17 للأهلي

ق4:18 إيهاب أمين يتألق والتقدم للأهلي 15-9

ق5:15 نوني أوموت يتقدم للأهلي 10-9

ق6:30 إيهاب أمين يسجل ويقلص الفارق 7-6

ق8:30 تومسون يفتتح التسجيل للأهلي والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الدوري الإفريقي الأهلي
نرشح لكم
كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب
أخر الأخبار
إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو 18 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (1) مانشستر سيتي.. لقاء مثير ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: ماسون ماونت يميل للانتقال إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - فيوتشر (1) - (0) سيراميكا.. بيراميدز (0) - (0) الحدود.. جووول أحمد عاطف ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فيوتشر – ثلاثي يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وغياب مروان محسن ساعة | الكرة المصرية
اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ ساعة | كويز في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا