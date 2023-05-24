مباشر كرة سلة - الأهلي (52) - (51) استاد مالي.. الفترة الثالثة

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------

ق2:40 الأهلي يتقدم 52-51

ق3:48 تقدم استاد مالي مجددا 51-48

ق5:12 إيهاب أمين يتعادل بثلاثية 44-44

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 33-38

ق2:51 الأهلي يتقدم مجددا 31-27

ق4:51 إيهاب أمين يقلص الفارق 24-23

ق5:00 تأخر الأهلي بنتيجة 24-20

ق7:17 التعادل مجددا 20-20

ق9:34 ثلاثية وتقدم جديد لفريق استاد مالي 20-17

الفترة الثانية

ق00:50 التعادل 17-17

ق1:30 استاد مالي يقلص الفارق والنتيجة 13-17 للأهلي

ق4:18 إيهاب أمين يتألق والتقدم للأهلي 15-9

ق5:15 نوني أوموت يتقدم للأهلي 10-9

ق6:30 إيهاب أمين يسجل ويقلص الفارق 7-6

ق8:30 تومسون يفتتح التسجيل للأهلي والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة