مباشر كرة سلة - الأهلي (33) - (38) استاد مالي.. نهاية الفترة الثانية
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.
ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.
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نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 33-38
ق2:51 الأهلي يتقدم مجددا 31-27
ق4:51 إيهاب أمين يقلص الفارق 24-23
ق5:00 تأخر الأهلي بنتيجة 24-20
ق7:17 التعادل مجددا 20-20
ق9:34 ثلاثية وتقدم جديد لفريق استاد مالي 20-17
الفترة الثانية
ق00:50 التعادل 17-17
ق1:30 استاد مالي يقلص الفارق والنتيجة 13-17 للأهلي
ق4:18 إيهاب أمين يتألق والتقدم للأهلي 15-9
ق5:15 نوني أوموت يتقدم للأهلي 10-9
ق6:30 إيهاب أمين يسجل ويقلص الفارق 7-6
ق8:30 تومسون يفتتح التسجيل للأهلي والتعادل 2-2
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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