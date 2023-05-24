مباشر كرة سلة - الأهلي (33) - (38) استاد مالي.. نهاية الفترة الثانية

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي مواعيد مباريات الأربعاء 24 مايو 2023 - سلة الأهلي في BAL.. ونهائي كأس إيطاليا ودوري مصري وإنجليزي كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي

-----------------

نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 33-38

ق2:51 الأهلي يتقدم مجددا 31-27

ق4:51 إيهاب أمين يقلص الفارق 24-23

ق5:00 تأخر الأهلي بنتيجة 24-20

ق7:17 التعادل مجددا 20-20

ق9:34 ثلاثية وتقدم جديد لفريق استاد مالي 20-17

الفترة الثانية

ق00:50 التعادل 17-17

ق1:30 استاد مالي يقلص الفارق والنتيجة 13-17 للأهلي

ق4:18 إيهاب أمين يتألق والتقدم للأهلي 15-9

ق5:15 نوني أوموت يتقدم للأهلي 10-9

ق6:30 إيهاب أمين يسجل ويقلص الفارق 7-6

ق8:30 تومسون يفتتح التسجيل للأهلي والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الدوري الإفريقي الأهلي
نرشح لكم
كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0) - (1) مانشستر سيتي.. جووووول فودين 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: ماسون ماونت يميل للانتقال إلى مانشستر يونايتد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري - فيوتشر (0) - (0) سيراميكا.. بيراميدز (0) - (0) الحدود.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فيوتشر – ثلاثي يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وغياب مروان محسن ساعة | الكرة المصرية
اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ ساعة | كويز في الجول
مباشر كرة سلة - الأهلي (33) - (38) استاد مالي.. نهاية الفترة الثانية ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا