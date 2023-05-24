مباشر كرة سلة - الأهلي ضد استاد مالي.. نصف نهائي الدوري الإفريقي

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

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انطلاق المباراة بعد قليل