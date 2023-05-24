مباشر كرة سلة - الأهلي ضد استاد مالي.. نصف نهائي الدوري الإفريقي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

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انطلاق المباراة بعد قليل

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