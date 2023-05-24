ديلي ميل: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضا لتشيسي من أجل ماونت

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض لتشيلسي من أجل ضم ماسون ماونت لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

ويدخل ماونت موسمه الأخير في عقده مع تشيلسي وسيبحث النادي عن الاستفادة المالية منه في ظل رغبة أكثر من فريق إنجليزي في الحصول على خدماته.

وفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض مقابل 55 مليون إسترليني من أجل بيع اللاعب.

وأشارت ديلي ميل إلى أن تشيلسي يرغب في الحصول على 85 مليون إسترليني لبيع اللاعب.

ويرغب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في تدعيم خط الهجوم لذلك يرغب في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

أرسنال وليفربول أيضا يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب أيضا خلال فترة الانتقالات المقبلة وقد تكون المنافسة بين الثلاثي للتعاقد معه.

وفقا لديلي ميل فإن ماونت قد يستمر مع تشيلسي بناء على طلب ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق المقبل بسبب اعتماده على لاعب وسط هجومي أو صانع ألعاب وقد يجل ضالته في لاعب مثل ماون وهو ما قد يعني إمكانية تمديد تعاقده.

ويلعب ماونت في الفريق الأول لتشيلسي منذ أن تم تصعيده في 2019.

ولعب ماونت مع تشيلسي 195 مباراة وخلالهم سجل 33 هدفا وصنع 37 آخرين وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.