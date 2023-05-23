بهدفه في إنبي.. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 22:15
كتب : FilGoal
واصل محمد شريف مهاجم الأهلي تسجيل الأهداف في الدوري المصري.
وسجل محمد شريف هدف تقدم الأهلي في شباك إنبي خلال مباراة الفريقين في الجولة 29 من الدوري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
ونجح شريف في تسجيل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 29 من المباراة، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين حارس المرمى.
وبذلك يكون شريف سجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.
بعدما هز شباك كل من غزل المحلة وفاركو وسموحة.
كما وصل محمد شريف للهدف رقم 9 في الدوري المصري له هذا الموسم. وهو هداف الفريق في المسابقة.
video:1
نرشح لكم
اجتماع ومؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك التشكيل - عمرو جمال يقود فاركو.. وأوجولا أساسي في هجوم سموحة بثنائية بامبو وهلال.. البنك الأهلي يجذب أسوان لصراع الهبوط في الدوري استراحة الدوري المصري - الأهلي (2) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة