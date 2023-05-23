بهدفه في إنبي.. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 22:15

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف - الأهلي ضد إنبي

واصل محمد شريف مهاجم الأهلي تسجيل الأهداف في الدوري المصري.

وسجل محمد شريف هدف تقدم الأهلي في شباك إنبي خلال مباراة الفريقين في الجولة 29 من الدوري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ونجح شريف في تسجيل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 29 من المباراة، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين حارس المرمى.

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وبذلك يكون شريف سجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

بعدما هز شباك كل من غزل المحلة وفاركو وسموحة.

كما وصل محمد شريف للهدف رقم 9 في الدوري المصري له هذا الموسم. وهو هداف الفريق في المسابقة.

محمد شريف الأهلي إنبي الدوري المصري
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