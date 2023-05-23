تشكيل برشلونة - تبديلات عديدة من تشافي أمام بلد الوليد

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم فريقه برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة 36 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب نيوفو جوسي زورييلا.

وأجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عدة تغييرات في تشكيل فريقه بطل الدوري الإسباني.

ويقود ماركوس ألونسو الجبهة اليسرى لبرشلونة في المباراة.

كما تواجد اللاعب الشاب بابلو توري في وسط الملعب.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – أندرياس كريستينسن – إريك جارسيا – ماركوس ألونسو

الوسط: بابلو توري – فرينكي دي يونج – جافي – أليخاندرو بالدي

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي