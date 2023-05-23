تشكيل برشلونة - تبديلات عديدة من تشافي أمام بلد الوليد

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم فريقه برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة 36 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب نيوفو جوسي زورييلا.

وأجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عدة تغييرات في تشكيل فريقه بطل الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
بوبي فيرمينو.. المهاجم الوهمي الذي جعل الابتسامة طريقته الوحيدة في عالم كرة القدم كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي

ويقود ماركوس ألونسو الجبهة اليسرى لبرشلونة في المباراة.

كما تواجد اللاعب الشاب بابلو توري في وسط الملعب.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – أندرياس كريستينسن – إريك جارسيا – ماركوس ألونسو

الوسط: بابلو توري – فرينكي دي يونج – جافي – أليخاندرو بالدي

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي مؤتمر أنشيلوتي: في إنجلترا تم حل مشكة إهانة اللاعبين.. ولا أقلق أن يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد بيان - لاليجا تستعرض 13 واقعة تحركت فيها ضد العنصرية في الدوري الإسباني بعد مرور شهور على الواقعة.. اعتقال 4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" بيان - لأجل فينيسيوس.. ريال مدريد يشكر مبابي ويفتح النار على رئيس الاتحاد والحكام ملف - انفجار فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا.. دعم جماعي وتبادل الهجوم مع تيباس تشافي يدين ما حدث مع فينيسيوس ويتحدث عن عودة ميسي المحتملة بسبب ما حدث مع فينيسيوس.. ريال مدريد يعلن التقدم بشكوى لمكتب المدعى العام
أخر الأخبار
بهدفه في إنبي.. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري 2 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - تبديلات عديدة من تشافي أمام بلد الوليد 20 دقيقة | الدوري الإسباني
في أول مباراة لـ الشعباني.. الترجي يهزم اتحاد تطاوين بثلاثية 31 دقيقة | الوطن العربي
اجتماع ومؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك 41 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (1) - (0) الباطن.. النصر (1) - (2) الشباب.. جووول تقليص الفارق 49 دقيقة | السعودية
الدوري السعودي – حجازي يقود اتحاد جدة أمام الباطن.. واستمرار غياب طارق حامد 58 دقيقة | السعودية
التشكيل - عمرو جمال يقود فاركو.. وأوجولا أساسي في هجوم سموحة ساعة | الدوري المصري
بثنائية بامبو وهلال.. البنك الأهلي يجذب أسوان لصراع الهبوط في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات