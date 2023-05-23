اجتماع ومؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:36

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

يقعد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا جديدا يوم الخميس المقبل.

ويقام الاجتماع عصر يوم الخميس في مقر نادي الزمالك بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي الأبيض.

وعقب الاجتماع سيتم عقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن قرارات المجلس الأبيض.

أخبار متعلقة:
المتحدث باسم وزارة الرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه مؤتمر أوسوريو: روقا طلب الخروج بين شوطي الداخلية.. وسعيد في الزمالك رغم عروض المكسيك إعادة نتيجة الدور الأول.. الداخلية يتعادل مع الزمالك

وينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة وصول خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيس النادي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا شهر أبريل الماضي بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة عبر قناة النهار: "صدر حكم من مجلس الدولة يقضي نصا بألا يكون مرتضى منصور رئيسا في الفترة المقبلة حتى أقرب موعد لجمعية عمومية وهذا وفقا للائحة".

وأضاف "بالنسبة لنا كوزارة الشباب والرياضة، حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ الحكم".

وأكمل "كجهة إدارية نحن معنيون بتنفيذ الحكم القضائي، لكن البعض تحدث عن تعيين قائم بالأعمال وهذا موضوع آخر".

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
بهدفه في إنبي.. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري التشكيل - عمرو جمال يقود فاركو.. وأوجولا أساسي في هجوم سموحة بثنائية بامبو وهلال.. البنك الأهلي يجذب أسوان لصراع الهبوط في الدوري استراحة الدوري المصري - الأهلي (2) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة
أخر الأخبار
بهدفه في إنبي.. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري 18 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - تبديلات عديدة من تشافي أمام بلد الوليد 37 دقيقة | الدوري الإسباني
في أول مباراة لـ الشعباني.. الترجي يهزم اتحاد تطاوين بثلاثية 47 دقيقة | الوطن العربي
اجتماع ومؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (0) الباطن.. النصر (1) - (2) الشباب.. نهاية الشوط الأول ساعة | السعودية
الدوري السعودي – حجازي يقود اتحاد جدة أمام الباطن.. واستمرار غياب طارق حامد ساعة | السعودية
التشكيل - عمرو جمال يقود فاركو.. وأوجولا أساسي في هجوم سموحة ساعة | الدوري المصري
بثنائية بامبو وهلال.. البنك الأهلي يجذب أسوان لصراع الهبوط في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات