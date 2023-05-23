اجتماع ومؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك

يقعد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا جديدا يوم الخميس المقبل.

ويقام الاجتماع عصر يوم الخميس في مقر نادي الزمالك بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي الأبيض.

وعقب الاجتماع سيتم عقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن قرارات المجلس الأبيض.

وينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة وصول خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيس النادي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا شهر أبريل الماضي بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة عبر قناة النهار: "صدر حكم من مجلس الدولة يقضي نصا بألا يكون مرتضى منصور رئيسا في الفترة المقبلة حتى أقرب موعد لجمعية عمومية وهذا وفقا للائحة".

وأضاف "بالنسبة لنا كوزارة الشباب والرياضة، حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ الحكم".

وأكمل "كجهة إدارية نحن معنيون بتنفيذ الحكم القضائي، لكن البعض تحدث عن تعيين قائم بالأعمال وهذا موضوع آخر".