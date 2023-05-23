استراحة الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (0) الباطن.. النصر (1) - (2) الشباب.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي

يستضيف النصر نظيره الشباب على ملعب الأول بارك في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراته المرتقبة أمام الشباب.

في المقابل يلعب اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي أمام الباطن في الجولة ذاتها من دوري المحترفين السعودي.

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ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر والشباب واتحاد جدة أمام الباطن.

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اتحاد جدة × الباطن

نهاية الشوط الأول

ق38 فرصة ضائعة لفريق الاتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق رومارينهو من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق9 البرازيلي رومارنيو مهاجم اتحاد جدة يسجل الهدف الأول في شباك الباطن بعد تمريرة من أحمد شراحيلي

ق6 فرصة قريبة ضائعة لفريق الباطن تسديدة عالمرمي عن طريق خوان سيباستيان بيدروزا يسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء يشتتها دفاع الاتحاد تتحول لركلة ركنية

ق3 خطأ على أحمد بامسعود لاعب الإتحاد ضد نواف السحيمي لاعب الباطن

انطلاق المباراة

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النصر × الشباب

نهاية الشوط الأول

ق42 أندرسون تاليسكا يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق30 عرضية من الجانب الأيسر لصالح النصر عن طريق كونان يرتقي رونالدو فوق الجميع ويضعها برأسه قوية تصطدم في العارضة وتخرج إلى ضربة مرمى

ق25 كريستيان جوانكا يسجل الهدف الأول للشباب من ركلة جزاء

ق6 عرضية أرضية من رونالدو في اتجاه تاليسكا المتواجد داخل منطقة الجزاء لكن يبعدها دفاع الشباب قبل أن تصل إلى البرازيلي

ق4 بينية رائعة من الجانب الأيسر لصالح الشباب في اتجاه المنطلق متعب الحربي يحاول وضع الكرة بسرعة في المرمى خلال خروج حارس النصر لكن الحارس ينجح في الوصول للكرة.

انطلاق المباراة

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