مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) - (0) إنبي.. انطلاق المباراة بعد قليل
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.
وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز التاسع بـ 36 نقطة من سبع مباريات أكثر.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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