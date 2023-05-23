مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) - (0) إنبي.. انطلاق المباراة بعد قليل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - إنبي

يستضيف الأهلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز التاسع بـ 36 نقطة من سبع مباريات أكثر.

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انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري الأهلي إنبي
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