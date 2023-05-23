مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) - (0) إنبي.. انطلاق المباراة بعد قليل

يستضيف الأهلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز التاسع بـ 36 نقطة من سبع مباريات أكثر.

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انطلاق المباراة بعد قليل