انتهت الدوري المصري - الأهلي (2) - (0) إنبي.. الأحمر يعزز صدارته

يستضيف الأهلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز التاسع بـ 36 نقطة من سبع مباريات أكثر.

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نهاية المباراة

ق78 مشاركة مصطفى شوبير بدلا من علي لطفي

ق64 نزول السولية وأفشة والقندوسي بدلا من حمدي فتحي ومروان عطية وتاو

ق61 تاو يهدر الهدف الثالث بعد خروج من رضا السيد

ق50 حمدي فتحي يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن رضا السيد يحولها لركنية

ق46 حمدي فتحي يراوغ مدافع إنبي وتسديدة تتحول إلى ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 جووووول عبد القادر يسجل الثاني

ق29 جووووول محمد شريف يسجل هدفا رائعا

ق22 تمريرة رائعة من محمد شريف إلى حمدي فتحي ولكن تسديدة أعلى العارضة

ق17 تسديدة قوية من أوفا يتصدى لها علي لطفي

ق12 تسديدة من بيرسي تاو ولكن تصطدم بالمدافعين

انطلاق المباراة