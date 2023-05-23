استراحة الدوري المصري - الأهلي (2) - (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي ضد إنبي

يستضيف الأهلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز التاسع بـ 36 نقطة من سبع مباريات أكثر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق35 جووووول عبد القادر يسجل الثاني

ق29 جووووول محمد شريف يسجل هدفا رائعا

ق22 تمريرة رائعة من محمد شريف إلى حمدي فتحي ولكن تسديدة أعلى العارضة

ق17 تسديدة قوية من أوفا يتصدى لها علي لطفي

ق12 تسديدة من بيرسي تاو ولكن تصطدم بالمدافعين

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي إنبي
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