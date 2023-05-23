استراحة الدوري المصري - أسوان (0) (0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والبنك الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الأهلي we السلام وتبدأ في السابعة مساءً.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

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فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة من 28 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 28: بينية رائعة من محمد هلال وانفراد بامبو الذي سدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية.

ق 16: عمرو حسام يواصل التألق ويمنع رأسية محمد هلال ببراعة ويحولها لركنية.

ق 8: عمرو حسام يتألق ويتصدى لانفراد تام من كريم بامبو بعد بينية محمد هلال

بداية اللقاء

أسوان البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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