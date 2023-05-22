الخامس في الدوري.. الجزيري يسجل في الداخلية بصناعة شيكابالا

سجل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك هدفا لفريقه في شباك الداخلية.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

ووصل الجزيري لهدفه رقم 5 في الدوري المصري هذا الموسم مع الزمالك.

وجاء الهدف بضربة رأسية بعد عرضية من شيكابالا.

أما شيكابالا استطاع صناعة هدفه الثالث في الدوري للزمالك خلال الموسم الجاري.

وقبل هذا الهدف صنع شيكابالا مرتين للزمالك في الدوري أمام سموحة ذهابا وإيابا.