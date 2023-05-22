مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. عبد المجيد يبعد الكرة من على الخط

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

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ق 40: حسام عبد المجيد يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 37: فرصة خطيرة للداخلية من محمود طلعت

ق 21: جوووول الجزيري

ق 15: وليد مصطفى يسدد ومحمد صبحي يتصدى

ق 10: خطورة أولى على مرمى محمد صبحي

انطلاق المباراة