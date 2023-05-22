مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. عبد المجيد يبعد الكرة من على الخط
الإثنين، 22 مايو 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــ
ق 40: حسام عبد المجيد يبعد الكرة من على خط المرمى
ق 37: فرصة خطيرة للداخلية من محمود طلعت
ق 21: جوووول الجزيري
ق 15: وليد مصطفى يسدد ومحمد صبحي يتصدى
ق 10: خطورة أولى على مرمى محمد صبحي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يعزز صدارته بهدفه في المصري الخامس في الدوري.. الجزيري يسجل في الداخلية بصناعة شيكابالا تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء تشكيل الزمالك - أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات انتهت الدوري - الاتحاد (1)-(2) المصري التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري