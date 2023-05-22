مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. جوووول الجزيري والأول

الإثنين، 22 مايو 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

ق 21: جوووول الجزيري

ق 15: وليد مصطفى يسدد ومحمد صبحي يتصدى

ق 10: خطورة أولى على مرمى محمد صبحي

انطلاق المباراة

الزمالك الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء تشكيل الزمالك - أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات انتهت الدوري - الاتحاد (1)-(2) المصري التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري خبر في الجول - ثلاثة حكام مصريين في إياب نهائي الكونفدرالية لاعب الوداد: لم أقل إن الفوز على الأهلي سهل.. ولا أود سماع التهنئة الآن
أخر الأخبار
المحكمة تقرر خصم 10 نقاط من يوفنتوس 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. جوووول الجزيري والأول 36 دقيقة | الكرة المصرية
بيان - لأجل فينيسيوس.. ريال مدريد يشكر مبابي ويفتح النار على رئيس الاتحاد والحكام 42 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا 58 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل الزمالك - أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
اتحاد المصارعة يكشف لـ في الجول لماذا تم خصم مستحقات بغدودة.. وما هي الخطوة التالية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات