مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. جوووول الجزيري والأول
الإثنين، 22 مايو 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــ
ق 21: جوووول الجزيري
ق 15: وليد مصطفى يسدد ومحمد صبحي يتصدى
ق 10: خطورة أولى على مرمى محمد صبحي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء تشكيل الزمالك - أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات انتهت الدوري - الاتحاد (1)-(2) المصري التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري خبر في الجول - ثلاثة حكام مصريين في إياب نهائي الكونفدرالية لاعب الوداد: لم أقل إن الفوز على الأهلي سهل.. ولا أود سماع التهنئة الآن