انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل

ق 84: جووووول الداخلية سمير فكري

ق 83: ركلة جزاااء للداخلية

ق 76: أحمد زيزو يهدر ركلة الجزاء

ق 75: ركلة جزاء للمثلوثي بعد تدخل من كليتشي

ق 70: هدف غير محتسب للجزيري

ق 65: التعادل يضيع مجددا من الداخلية عن طريق رشيد

ق 64: نزول محمد طارق وسيد عبد الله بدلا من محمد أشرف وشيكابالا

ق 52: فرصة الثاني تضيع من نداي

ق 48: التعادل يضيع من رشيد أحمد

ق 43: تسديدة من وليد مصطفى تمر جوار القائم الأيسر لصبحي

ق 40: حسام عبد المجيد يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 37: فرصة خطيرة للداخلية من محمود طلعت

ق 21: جوووول الجزيري

ق 15: وليد مصطفى يسدد ومحمد صبحي يتصدى

ق 10: خطورة أولى على مرمى محمد صبحي

انطلاق المباراة