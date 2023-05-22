انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة بالتعادل
الإثنين، 22 مايو 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 84: جووووول الداخلية سمير فكري
ق 83: ركلة جزاااء للداخلية
ق 76: أحمد زيزو يهدر ركلة الجزاء
ق 75: ركلة جزاء للمثلوثي بعد تدخل من كليتشي
ق 70: هدف غير محتسب للجزيري
ق 65: التعادل يضيع مجددا من الداخلية عن طريق رشيد
ق 64: نزول محمد طارق وسيد عبد الله بدلا من محمد أشرف وشيكابالا
ق 52: فرصة الثاني تضيع من نداي
ق 48: التعادل يضيع من رشيد أحمد
ق 43: تسديدة من وليد مصطفى تمر جوار القائم الأيسر لصبحي
ق 40: حسام عبد المجيد يبعد الكرة من على خط المرمى
ق 37: فرصة خطيرة للداخلية من محمود طلعت
ق 21: جوووول الجزيري
ق 15: وليد مصطفى يسدد ومحمد صبحي يتصدى
ق 10: خطورة أولى على مرمى محمد صبحي
انطلاق المباراة