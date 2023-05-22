مباشر الدوري - الاتحاد (0)-(0) المصري.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد المصري في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل