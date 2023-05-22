مباشر الدوري - الاتحاد (0)-(0) المصري.. بداية المباراة

الإثنين، 22 مايو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري × الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد المصري في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية نادي لافيينا يشكو حكم مباراته ضد شباب قنا سيناريوهات تتويج دورتموند أو بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الاتحاد السكندري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري موعد مباريات الإثنين 22 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي إفريقيا لسيدات الطائرة هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.. وتأجيل القمة
أخر الأخبار
تريزيجيه أساسي مع طرابزون أمام فاتح كاراجومروك 3 دقيقة | المحترفون
مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) 12-8 (0) كينيا بايبلاين.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 9 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري - الاتحاد (0)-(0) المصري.. بداية المباراة 29 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري 43 دقيقة | الكرة المصرية
موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية 53 دقيقة | رياضات أخرى
نادي لافيينا يشكو حكم مباراته ضد شباب قنا ساعة | الدرجة الثانية
سيناريوهات تتويج دورتموند أو بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد نهائي كأس العالم 2022.. مارشينياك يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد إنتر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا