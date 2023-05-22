استراحة الدوري - الاتحاد (1)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 22 مايو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري × الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد المصري في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول التعاادل للمصري عن طريق جريندو من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزااء للمصري بعد عرقلة عبد الرحيم دغموم من عمار حمدي.

ق24. جوووول أول للاتحاد عن طريق كريستوفر مابولولو هداف الدوري بمتابعة لرأسية ناصر ناصر التي ارتدت من القائم.

ق16. القائم يمنع كرة الهدف الأول للاتحاد السكندري بتسديدة من محمد صالح.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الاتحاد السكندري المصري الدوري المصري
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