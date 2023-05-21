مباشر الدوري المصري – المحلة (0)-(2) بيراميدز.. ربع ساعة أخيرة

الأحد، 21 مايو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد بيراميدز في الجولة 29 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

ق47. جوووول الثااني لبيراميدز عن طريق وليد الكرتي بصناعة من فخر الدين بن يوسف.

ق40. تسديدة من فخر الدين بن يوسف في يد الحارس أحمد ميهوب.

ق29. جووووول أول لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بعد خطأ فادح من بازوكا.

انطلاق المباراة

بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.. وتأجيل القمة تحديد موعد مؤجلة الأهلي.. اتحاد الكرة يعلن جدول دور الـ16 لبطولة كأس مصر الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية سيف جعفر وأحمد بلحاج.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام الداخلية
أخر الأخبار
اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر دقيقة | رياضات أخرى
الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك 3 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة من فينيسيوس للدوري الإسباني: الجائزة التي فاز بها العنصريون كانت طردي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
هدية إلى ميلان.. نابولي يسقط إنتر بثلاثية متأخرة 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد 19 دقيقة | الكرة المصرية
الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة 23 دقيقة | كرة سلة
مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا 23 دقيقة | الدوري المصري
سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL 28 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا