مباشر الدوري المصري – المحلة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة
الأحد، 21 مايو 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد بيراميدز في الجولة 29 من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــ
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية سيف جعفر وأحمد بلحاج.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام الداخلية حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا التشكيل - رمضان صبحي يقود بيراميدز.. والمحلة يتسلح بـ النادري والشيخ قائمة الزمالك - وجه جديد للمرة الثانية.. وعودة عمرو السيسي لمواجهة الداخلية بعد نهاية الراحة.. الأهلي يستأنف تدريباته قبل مواجهة إنبي انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) حرس الحدود.. فوز الدراويش