انتهت الدوري المصري – المحلة (0)-(2) بيراميدز
الأحد، 21 مايو 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد بيراميدز في الجولة 29 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق47. جوووول الثااني لبيراميدز عن طريق وليد الكرتي بصناعة من فخر الدين بن يوسف.
ق40. تسديدة من فخر الدين بن يوسف في يد الحارس أحمد ميهوب.
ق29. جووووول أول لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بعد خطأ فادح من بازوكا.
انطلاق المباراة
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