مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(0) ريال مدريد.. جووول أول
الأحد، 21 مايو 2023 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.
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ق40. رأسية من فينيسيوس فوق المرمى.
ق33. جوووول أول لفالنسيا عن طريق دييجو لوبيز مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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