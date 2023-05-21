مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(0) ريال مدريد.. جووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

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ق40. رأسية من فينيسيوس فوق المرمى.

ق33. جوووول أول لفالنسيا عن طريق دييجو لوبيز مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل