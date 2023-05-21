مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(0) ريال مدريد.. جووول أول

الأحد، 21 مايو 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

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ق40. رأسية من فينيسيوس فوق المرمى.

ق33. جوووول أول لفالنسيا عن طريق دييجو لوبيز مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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