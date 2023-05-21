مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) 23-19 (0) مولودية بوسالم.. نهائي بطولة إفريقيا

الأحد، 21 مايو 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

فريق رجال الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وكان الزمالك قد بلغ نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على الجيل الصاعد الجزائري بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

بينما تأهل مولودية بوسالم بالفوز على ميناء دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

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وحقق الجيل الصاعد المركز الثالث بالفوز على ميناء دوالا 3-0.

ويسعى الزمالك لحصد لقبه السادس من بطولة إفريقيا للأندية والتي تغيب عن القلعة البيضاء منذ 2012، وليكمل الثلاثية التاريخية بعد الفوز سابقا بلقبي الدوري والكأس المصريين على حساب الأهلي في النهائي.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للعام الثاني على التوالي.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.

على الجانب الآخر يلعب سيدات الزمالك نهائي بطولة إفريقيا أمام الأنابيب الكيني غدا الإثنين.

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22-19

21-18.. الأبيض يقترب

20-18

20-17 للزمالك

18-17 للزمالك

وقت مستقطع

17-16 للزمالك

16-16

15-14 للفريق التونسي

تعادل.. 14-14

14-12 للزمالك

8-7 للأبيض

7-7.. التعادل

7-6 للزمالك

بداية المباراة

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