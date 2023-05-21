مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) حرس الحدود.. بطااقة حمراء مبكرة
الأحد، 21 مايو 2023 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود في الجولة 29 من الدوري المصري.
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ق4. بيطاقة حمراء لمصطفى جمال لاعب حرس الحدود لدفعه ياو أنور المنفرد بالمرمى.
انطلاق المباراة
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