انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) حرس الحدود.. فوز الدراويش

الأحد، 21 مايو 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود في الجولة 29 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الشعباني يشكر إدارة سيراميكا ويصرح: تدريب الترجي طموح أي مدرب في أي مكان التشكيل - أحمد عادل مستمر في حراسة الإسماعيلي.. وفالنتين يقود هجوم الحدود

نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي

ق 54: جوووول محمد الشامي والأول

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق4. بيطاقة حمراء لمصطفى جمال لاعب حرس الحدود لدفعه ياو أنور المنفرد بالمرمى.

انطلاق المباراة

الإسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – المحلة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية سيف جعفر وأحمد بلحاج.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام الداخلية حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا التشكيل - رمضان صبحي يقود بيراميدز.. والمحلة يتسلح بـ النادري والشيخ قائمة الزمالك - وجه جديد للمرة الثانية.. وعودة عمرو السيسي لمواجهة الداخلية بعد نهاية الراحة.. الأهلي يستأنف تدريباته قبل مواجهة إنبي
أخر الأخبار
اشتباكات وبطاقة حمراء.. فالنسيا يقترب من البقاء في الدوري بالفوز على ريال مدريد 6 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم 24 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – المحلة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي 38 دقيقة | الكرة المصرية
ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية 38 دقيقة | تقرير في الجول
سيف جعفر وأحمد بلحاج.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام الداخلية 57 دقيقة | الدوري المصري
حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - رمضان صبحي يقود بيراميدز.. والمحلة يتسلح بـ النادري والشيخ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا