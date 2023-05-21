مباشر - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. جوووول ألفاريز

الأحد، 21 مايو 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي المؤجلة من الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة من هنا

--

ق 15 محرز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية

ق 12 جوووووووول جوليان ألفاريز يسجل الأول لمان سيتي.. هدف بعد تمريرة خاطئة من ويسلي فوفانا يتلقاها كول بالمر ثم يصنع لألفاريز الهدف الأول

بداية المباراة

مانشستر سيتي
نرشح لكم
مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط التشكيل - هالاند وإيدرسون بديلان مع مانشستر سيتي.. وعودة كيبا لحراسة تشيلسي محرز يختار أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم قائد سيتي: لن أنسى هذا الموسم أبدا مدافع سيتي: كنت أتمنى التتويج باللقب بعد الفوز على تشيلسي تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية فيرمينو: فخور بالتاريخ الذي حققته مع ليفربول.. وكان من الشرف اللعب بجوار صلاح وماني أرتيتا: لو لعبنا 3 ساعات ما كنا لنسجل.. أهنئ سيتي ولكن
أخر الأخبار
حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة 15 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - أحمد عادل مستمر في حراسة الإسماعيلي.. وفالنتين يقود هجوم الحدود 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. جوووول ألفاريز 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس على الدكة.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا 40 دقيقة | الدوري الإسباني
سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي 58 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - هالاند وإيدرسون بديلان مع مانشستر سيتي.. وعودة كيبا لحراسة تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الشعباني يشكر إدارة سيراميكا ويصرح: تدريب الترجي طموح أي مدرب في أي مكان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي