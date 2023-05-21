انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) تشيلسي.. فوز السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز سيتي

ق 73: نزول هالاند بدلا من ألفاريز

ق 72: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محرز

ق 71: جوووول الثاني

ق 56 كالفن فيليبس يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 51 تصويبة من هال لاعب تشيلسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

استراحة

ق 36 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق تشيلسي على رأس جالاجر الذي سدد كرة رائعة تصدى لها حارس المرمى بصعوبة تامة.

ق 33 انفراد تام من رحيم سترلينج لاعب تشيلسي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ق 15 محرز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية

ق 12 جوووووووول جوليان ألفاريز يسجل الأول لمان سيتي.. هدف بعد تمريرة خاطئة من ويسلي فوفانا يتلقاها كول بالمر ثم يصنع لألفاريز الهدف الأول

بداية المباراة