استراحة - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. سيطرة سماوية

الأحد، 21 مايو 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة من هنا

--

ق 15 محرز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية

ق 12 جوووووووول جوليان ألفاريز يسجل الأول لمان سيتي.. هدف بعد تمريرة خاطئة من ويسلي فوفانا يتلقاها كول بالمر ثم يصنع لألفاريز الهدف الأول

بداية المباراة

مانشستر سيتي
نرشح لكم
إلى الدوري الأوروبي عمليا.. برايتون يكتب التاريخ بالفوز على ساوثامبتون مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط التشكيل - هالاند وإيدرسون بديلان مع مانشستر سيتي.. وعودة كيبا لحراسة تشيلسي محرز يختار أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم قائد سيتي: لن أنسى هذا الموسم أبدا مدافع سيتي: كنت أتمنى التتويج باللقب بعد الفوز على تشيلسي تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية فيرمينو: فخور بالتاريخ الذي حققته مع ليفربول.. وكان من الشرف اللعب بجوار صلاح وماني
أخر الأخبار
مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) 0-0 (0) مولودية بوسالم.. نهائي بطولة إفريقيا 9 دقيقة | كرة طائرة
إلى الدوري الأوروبي عمليا.. برايتون يكتب التاريخ بالفوز على ساوثامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) حرس الحدود.. بطااقة حمراء مبكرة 20 دقيقة | الكرة المصرية
حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة 54 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - أحمد عادل مستمر في حراسة الإسماعيلي.. وفالنتين يقود هجوم الحدود ساعة | الدوري المصري
استراحة - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. سيطرة سماوية ساعة | الدوري الإنجليزي
مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس على الدكة.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي