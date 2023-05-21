استراحة - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. سيطرة سماوية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 15 محرز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية

ق 12 جوووووووول جوليان ألفاريز يسجل الأول لمان سيتي.. هدف بعد تمريرة خاطئة من ويسلي فوفانا يتلقاها كول بالمر ثم يصنع لألفاريز الهدف الأول

بداية المباراة