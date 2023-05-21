محرز يختار أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

الأحد، 21 مايو 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

احتقال لاعبي سيتي بهدف محرز

وجد رياض محرز جناح مانشستر سيتي حيرة في اختيار أفضل لاعب في صفوف فريقه هذا الموسم.

ويسعى سيتي لاستكمال ثلاثية تاريخية بعدما توج رسميا بالدوري الإنجليزي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لاعب الموسم في مانشستر سيتي هو إرلينج هالاند أو ناثان آكي".

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الثنائي هالاند وآكي مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعبي سيتي في موسم 2022-2023 رفقة كيفن دي بروين.

وحصل الثلاثي على أعلى نسبة تصويت بين زملائهم في الفريق، ليفتح باب التصويت بين جماهير سيتي لاختيار أفضلهم.

ماذا قدم هالاند ودي وبروين وآكي؟

هالاند

سجل هالاند في موسمه الأول مع سيتي 51 هدفا وصنع 8 في جميع البطولات.

دخل المهاجم النرويجي تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حقق أرقام قياسية عديدة.

وتوج هالاند بجائزة رابطة كتاب كرة القدم كأفضل لاعب في العام.

ومن المتوقع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

دي بروين

تألق البلجيكي في صفوف سيتي هذا الموسم، إذ صنع 24 هدفا وسجل 10 في كل المسابقات حتى الآن.

ينافس دي بروين على هذه الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته مع الفريق السماوي، وذلك بعد أن عادل الرقم القياسي لريتشارد دن بالترشح لها 4 مرات.

آكي

أصبح آكي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا بعدما تألق في المراكز الخلفية.

شارك آكي في 38 مباراة مع سيتي حتى الآن، وأصبح على بعد مباراتين ليعادل أكثر مشاركة له في موسم واحد خلال مسيرته.

وسجل المدافع الهولندي 3 أهداف هذا الموسم.

مانشستر سيتي رياض محرز كيفن دي بروين ناثان أكي إرلينج هالاند
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