مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (1) ريال سوسيداد.. هدف مبكر يفسد الحفل
السبت، 20 مايو 2023 - 22:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع 35 من الدوري الإسباني.
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ق 6 جوووووول سوسيداد يتقدم بهدف ميكيل مورينو، ألكساندر سورلوث يفتك الكرة من جول كوندي ويصنع الهدف الأول
بداية المباراة
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