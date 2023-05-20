مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (1) ريال سوسيداد.. هدف مبكر يفسد الحفل

السبت، 20 مايو 2023 - 22:10

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع 35 من الدوري الإسباني.

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ق 6 جوووووول سوسيداد يتقدم بهدف ميكيل مورينو، ألكساندر سورلوث يفتك الكرة من جول كوندي ويصنع الهدف الأول

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني سوسيداد
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