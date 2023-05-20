مباشر الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (67) (53) أر إي جي.. بداية الربع الرابع
السبت، 20 مايو 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أر إي جي الرواندي في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
67
الأهلي | كرة سلة
53
رواندا إنيرجي جروب | كرة سلة
الدوري الإفريقي 2023 | كرة سلةالشوط الثاني 20:30
وتفوق استاد مالي على كيب تاون بنتيجة 78-68 لينتظر الفائز من تلك المواجهة في نصف النهائي.
وحل الأهلي في المركز الثاني بدور المجموعات لحساب مجموعة النيل بعد بترو دي لواندا الأنجولي.
وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.
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بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 67-53
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بتفوق الأهلي 46-32
انتصاف الربع الثاني: 33-24 للأهلي
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتفوق الأهلي 23-18
انتصاف الربع الأول: 11-8 للأهلي
بداية اللقاء
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