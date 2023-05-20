مباشر الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (67) (53) أر إي جي.. بداية الربع الرابع

السبت، 20 مايو 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

أوني أوموت - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أر إي جي الرواندي في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وتفوق استاد مالي على كيب تاون بنتيجة 78-68 لينتظر الفائز من تلك المواجهة في نصف النهائي.

وحل الأهلي في المركز الثاني بدور المجموعات لحساب مجموعة النيل بعد بترو دي لواندا الأنجولي.

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وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

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بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 67-53

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتفوق الأهلي 46-32

انتصاف الربع الثاني: 33-24 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق الأهلي 23-18

انتصاف الربع الأول: 11-8 للأهلي

بداية اللقاء

الأهلي كرة سلة الدوري الإفريقي لكرة سلة
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