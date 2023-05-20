انتهت الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (94) (77) أر إي جي.. الأحمر لنصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أر إي جي الرواندي في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وتفوق استاد مالي على كيب تاون بنتيجة 78-68 لينتظر الفائز من تلك المواجهة في نصف النهائي.

وحل الأهلي في المركز الثاني بدور المجموعات لحساب مجموعة النيل بعد بترو دي لواندا الأنجولي.

وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

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نهاية اللقاء بفوز الأهلي 94-77.

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 67-53

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتفوق الأهلي 46-32

انتصاف الربع الثاني: 33-24 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق الأهلي 23-18

انتصاف الربع الأول: 11-8 للأهلي

بداية اللقاء