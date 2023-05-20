مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني

السبت، 20 مايو 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

أرسنال ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنجهام فورست ضد أرسنال في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19. جووووول أول لنوتنجهام فورست عن طريق تايو أونيي.

ق17. الهدف الأول يضيع من رأسية جابرييل جيسوس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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