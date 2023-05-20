مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني
السبت، 20 مايو 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنجهام فورست ضد أرسنال في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق19. جووووول أول لنوتنجهام فورست عن طريق تايو أونيي.
ق17. الهدف الأول يضيع من رأسية جابرييل جيسوس.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
كلوب: لم يكن يمكننا سماع موسيقى دوري الأبطال.. وسنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا دي خيا: كاسيميرو يجب أن يلعب مهاجما.. والقفاز الذهبي ليس لي وحدي تين هاج: لا أهتم بما يحدث في ليفربول.. دي خيا أخطأ سابقا ولكن نقطة إلى الأبطال.. مانشستر يونايتد يعود بفوز صعب على بورنموث ويستغل هدية ليفربول وداعية مثالية لأنفيلد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من الخسارة ضد أستون فيلا ويبقى على آمال دوري الأبطال الأمل الخافت.. أرسنال بظهير اضطراري وبدون مارتينيلي في مواجهة نوتنجهام برينتفورد يقسو على توتنام بثلاثية.. ويهدده بالحرمان الأوروبي انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) أستون فيلا