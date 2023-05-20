الأمل الخافت.. أرسنال بظهير اضطراري وبدون مارتينيلي في مواجهة نوتنجهام

السبت، 20 مايو 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب جرانيت تشاكا لاعب الوسط كظهير أيسر نظرا لغياب أوليكساندر زينشنكو، فيما يتواجد جورجينيو وتوماس بارتي معا في الوسط.

ويغيب جابرييل مارتينيلي جناح الفريق إلى نهاية الموسم، ليأتي لياندرو تروسار بدلا منه في الصفوف المعتادة.

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حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالهايس - ياكوب كيفيور - جرانيت تشاكا

خط الوسط: جورجينيو - توماس بارتي

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - لياندرو تروسار

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 81 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة ولم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد.

فيما يحتل نوتنجهام المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام
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