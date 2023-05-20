مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) أستون فيلا.. جووووول أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وأستون فيلا التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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ق27. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق جاكوب رامسي مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

ق22. واتكنز يهدر ركلة الجزاء بغرابة خارج المرمى.

ق20. ركلة جزاء لأستون فيلا بعد عرقلة تعرض لها واتكنز من قبل كوناتيه.

ق9 حذر متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة