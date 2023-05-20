مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) أستون فيلا.. إلغاء الهدف
السبت، 20 مايو 2023 - 16:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وأستون فيلا التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
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ق56. إلغاء هدف ليفربول لوجود فان دايك في حالة تسلل.
ق54. جووووول التعادل لليفربول عن طريق كودي جاكبو الذي تابع تسديدى كوناتيه التي اتردت من مينجز.
يداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق جاكوب رامسي مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.
ق22. واتكنز يهدر ركلة الجزاء بغرابة خارج المرمى.
ق20. ركلة جزاء لأستون فيلا بعد عرقلة تعرض لها واتكنز من قبل كوناتيه.
ق9 حذر متبادل بين الفريقين
انطلاق المباراة
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