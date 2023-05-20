انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) أستون فيلا

السبت، 20 مايو 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح و لوكاس ديني - ليفربول ضد أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وأستون فيلا التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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ق89. جووووول التعادل لليفربول عن طريق فيرمينو بصناعة صلاح

ق72. تسديدة من ترينت أليكساندر أرنولد ولكن في يد الحارس إيميليانو مارتينيز.

ق71. دخول فيرمينو في مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد.

ق56. إلغاء هدف ليفربول لوجود فان دايك في حالة تسلل.

ق54. جووووول التعادل لليفربول عن طريق كودي جاكبو الذي تابع تسديدى كوناتيه التي اتردت من مينجز.

يداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق جاكوب رامسي مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

ق22. واتكنز يهدر ركلة الجزاء بغرابة خارج المرمى.

ق20. ركلة جزاء لأستون فيلا بعد عرقلة تعرض لها واتكنز من قبل كوناتيه.

ق9 حذر متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة

صلاح ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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