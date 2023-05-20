انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) أستون فيلا

السبت، 20 مايو 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح و لوكاس ديني - ليفربول ضد أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وأستون فيلا التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق89. جووووول التعادل لليفربول عن طريق فيرمينو بصناعة صلاح

ق72. تسديدة من ترينت أليكساندر أرنولد ولكن في يد الحارس إيميليانو مارتينيز.

ق71. دخول فيرمينو في مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد.

ق56. إلغاء هدف ليفربول لوجود فان دايك في حالة تسلل.

ق54. جووووول التعادل لليفربول عن طريق كودي جاكبو الذي تابع تسديدى كوناتيه التي اتردت من مينجز.

يداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق جاكوب رامسي مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

ق22. واتكنز يهدر ركلة الجزاء بغرابة خارج المرمى.

ق20. ركلة جزاء لأستون فيلا بعد عرقلة تعرض لها واتكنز من قبل كوناتيه.

ق9 حذر متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة

ليفربول صلاح أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدافع سيتي: 5 ألقاب دوري إنجليزي؟ لم أتخيل ذلك في أكبر أحلامي دي بروين: مانشستر سيتي جائع للتتويج ببطولات أكثر هالاند: كل هذا في أول موسم؟ ليست بداية سيئة جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم مانشستر سيتي يكتفي بهدف أمام تشيلسي في ليلة الاحتفال بلقب الدوري إلى الدوري الأوروبي عمليا.. برايتون يكتب التاريخ بالفوز على ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) تشيلسي.. فوز السماوي مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط
أخر الأخبار
نادي لافيينا يشكو حكم مباراته ضد شباب قنا 27 دقيقة | الدرجة الثانية
سيناريوهات تتويج دورتموند أو بايرن ميونيخ بالدوري الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
بعد نهائي كأس العالم 2022.. مارشينياك يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثة حكام مصريين في إياب نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
طاقم تحكيم غاني لمواجهة مصر ضد غينيا ساعة | منتخب مصر
يد - دودو وسند مرشحان لجوائز الأفضل في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2 ساعة | كرة يد
مدافع سيتي: 5 ألقاب دوري إنجليزي؟ لم أتخيل ذلك في أكبر أحلامي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ملف - انفجار فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا.. دعم جماعي وتبادل الهجوم مع تيباس 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا