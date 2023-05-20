مباشر الدوري الإنجليزي – بورنموث (0) - (1) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني
السبت، 20 مايو 2023 - 16:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بورنموث ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
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ق27: دي خيا يتألق ويحرم برونموث من التعادل بتصديه لتسديدة.
ق9: جووووووووووووول كاسيميرو يسجل الهدف الأول ليونايتد بركلة خلفية مزدوجة.
انطلاق المباراة.
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