مباشر الدوري الإنجليزي – بورنموث (0) - (1) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني

السبت، 20 مايو 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

كاسيميرو - بورنموث ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بورنموث ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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ق27: دي خيا يتألق ويحرم برونموث من التعادل بتصديه لتسديدة.

ق9: جووووووووووووول كاسيميرو يسجل الهدف الأول ليونايتد بركلة خلفية مزدوجة.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
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