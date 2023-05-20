انتهت في الدوري الإنجليزي – بورنموث (0) - (1) مانشستر يونايتد.. نحو الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بورنموث ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب فايتاليتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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ق 76 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق مان يونايتد من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى برونو الذي سدد كرة على الطاير تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 72 أليخاندرو جارناتشو بدلا من جادون سانشو

ق 63 تمريرة من برونو شتتها الدفاع لتصل إلى فيجورست الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

استراحة

ق27: دي خيا يتألق ويحرم برونموث من التعادل بتصديه لتسديدة.

ق9: جووووووووووووول كاسيميرو يسجل الهدف الأول ليونايتد بركلة خلفية مزدوجة.

انطلاق المباراة.