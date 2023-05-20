مؤتمر مدرب الترجي: لعبنا ماراثون محلي مقابل تأجيل مباريات الأهلي.. وأتمنى تأهل الوداد

يرى أنيس البوسعايدي مدرب الترجي بأن مباراة الإياب أمام الأهلي كانت ستختلف تماما لو كانت نتيجة لقاء الذهاب مختلفة.

الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي بعد الفوز على الترجي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في نتيجة المباراتين.

وقل أنيس البوسعايدي مدرب الترجي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "التحضير الذهني للقاء اليوم كان صعبا بعد الخسارة في الذهاب. حاولنا تفادي الأخطاء اليوم لكن واجهنا الأهلي في أفضل حالاته بجانب الغيابات التي نعاني منها. لو نتيجة تونس مختلفة كان الوضع اختلف".

وأضاف "الفرق الكبيرة تخرج من الوضع الصعب سريعا وينتظرنا مواجهات قادمة سنستعد لها ".

وعن سير المباراتين، قال البوسعايدي "الأهلي استغل الثغرات والكرات المرتدة الخطيرة. حاولنا دخول اللقاء بشكل تدريجي ولعبنا بقوة لكن للأسف استقبلنا هدف".

واستمر "بالتأكيد لا لم أتخذ قرارا خاطئا بقبول مهمة تدريب الترجي بعد الخسارة في الذهاب. الترجي فريق كبير وتحت أمر الإدارة في أي مكان".

مدرب الترجي يرى أيضا إن الإرهاق لعب دورا كبيرا في خسارة فريقه، فقال "لعبنا ماراثون كبير في الدوري التونسي بينما يتأجل للأهلي 5 مباريات. ضغط المباريات تسبب لنا في إصابات وأثر على مشوارنا".

وعن ترشيحه لمن يفوز باللقب، قال البوسعايدي "الأهلي قادر على حصد اللقب؟ رباعي نصف النهائي ممتازين. المباريات تلعب على جزئيات. النسب متساوية بين الأهلي وبين الوداد وصن داونز أيضا وأتمنى عبور الوداد من عقبة صن داونز".

وأتم "هل الحارس الدبشي يناسب فريق مثل الترجي؟ الخسارة مسؤولية الكل والفوز مسؤولية الكل أيضا، هذه هي كرة القدم".

ويلعب الوداد مع ماميلودي صنداونز عصر السبت في جنوب إفريقيا، إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.